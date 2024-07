Deschamps jubelt: "Dit was legendarisch"

Didier Deschamps was dinsdagavond uitzinnig van vreugde na de sensationele zege van Olympique Marseille bij Borussia Dortmund (2-3). Dankzij twee doelpunten in de laatste vijf minuten drong de Franse grootmacht door tot de knock-outfase van de Champions League.

"Dit was een wedstrijd die iedereen bij Marseille zich nog heel lang zal herinneren", glunderde de oefenmeester van Marseille. "Dit was een legendarische avond."

Deschamps besefte dat zijn ploeg door het oog van de naald was gekropen. "Voor rust zaten we niet in de wedstrijd, het ging heel moeizaam. Vlak voor tijd hadden we niets, maar uiteindelijk zijn we wel door. Voetbal blijft een verrassende sport."