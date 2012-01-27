Ajax met Van Rhijn op jacht naar record

Ajax kan dit weekend een bijzonder record evenaren. De ploeg verloor in de Eredivisie al elf keer op rij niet van Feyenoord. Als dat zondag opnieuw lukt, evenaart de club een record uit de periode tussen 1994 en 2000. Toen slaagden de Amsterdammers er in om twaalf competitiewedstrijden op rij ongeslagen te blijven tegen de aartsrivaal.

De laatste keer dat Feyenoord won van Ajax, was in februari 2006. Daarna volgden, exclusief bekerduels en play-offs, zeven Amsterdamse overwinningen en vier gelijke spelen, waarvan de laatste eerder dit seizoen in de Amsterdam ArenA (1-1) was.

Zondag in de Kuip begint Ajax met een jongeling centraal achterin. Ricardo van Rhijn neemt de plek over van de geblesseerde Toby Alderweireld. Naast de Belg zijn ook Kolbeinn Sigthorsson, Derk Boerrigter, Nicolai Boilesen en André Ooijer door blessures niet beschikbaar. Ook Gregory van der Wiel ontbreekt vrijwel zeker.

Trainer Frank de Boer verwacht een zware middag. "Feyenoord is ijzersterk thuis. Dat is in de thuiswedstrijden tegen FC Twente en PSV al gebleken. Wij moeten daar verandering in brengen", zegt de coach, die duels met Feyenoord altijd bijzonder vindt. "Qua intensiteit en belevenis is de Klassieker hetzelfde als vroeger. Het is altijd een beladen wedstrijd. Voor supporters is de Klassieker de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Ik weet dat ik het als speler heerlijk vond om zulke wedstrijden te spelen."