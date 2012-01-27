Live voetbal

Ajax met Van Rhijn op jacht naar record

0 reacties
Roland
27 januari 2012, 13:53   Bijgewerkt: 15:37

Ajax kan dit weekend een bijzonder record evenaren. De ploeg verloor in de Eredivisie al elf keer op rij niet van Feyenoord. Als dat zondag opnieuw lukt, evenaart de club een record uit de periode tussen 1994 en 2000. Toen slaagden de Amsterdammers er in om twaalf competitiewedstrijden op rij ongeslagen te blijven tegen de aartsrivaal.

De laatste keer dat Feyenoord won van Ajax, was in februari 2006. Daarna volgden, exclusief bekerduels en play-offs, zeven Amsterdamse overwinningen en vier gelijke spelen, waarvan de laatste eerder dit seizoen in de Amsterdam ArenA (1-1) was.

Zondag in de Kuip begint Ajax met een jongeling centraal achterin. Ricardo van Rhijn neemt de plek over van de geblesseerde Toby Alderweireld. Naast de Belg zijn ook Kolbeinn Sigthorsson, Derk Boerrigter, Nicolai Boilesen en André Ooijer door blessures niet beschikbaar. Ook Gregory van der Wiel ontbreekt vrijwel zeker.

Trainer Frank de Boer verwacht een zware middag. "Feyenoord is ijzersterk thuis. Dat is in de thuiswedstrijden tegen FC Twente en PSV al gebleken. Wij moeten daar verandering in brengen", zegt de coach, die duels met Feyenoord altijd bijzonder vindt. "Qua intensiteit en belevenis is de Klassieker hetzelfde als vroeger. Het is altijd een beladen wedstrijd. Voor supporters is de Klassieker de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Ik weet dat ik het als speler heerlijk vond om zulke wedstrijden te spelen."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie in het stadion van Feyenoord

Martijn Krabbendam: 'Van Persie blijft trainer van Feyenoord'

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Ajax-directeur Marijn Beuker

Spaanse media: 'Bod van Ajax op Altimira direct afgewezen'

  • Gisteren, 22:40
  • Gisteren, 22:40
Header transferoverzicht Eredivisie winter 25/26

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Davy van den Berg naar Luton Town

  • Gisteren, 22:19
  • Gisteren, 22:19
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
4 - 2
Ajax
Gespeeld op 29 jan. 2012
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2011/2012

Meer info

R. van Rhijn

R. van Rhijn
AFC
Team: AFC
Leeftijd: 34 jaar (13 jun. 1991)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AFC
15
0
2024/2025
AFC
23
0
2023/2024
Lisse
17
0
2021/2022
Karlsruhe
16
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35
6
AZ
21
1
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel