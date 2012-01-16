Club Brugge mist Odjidja maanden door operatie

kan twee maanden niet in actie komen voor Club Brugge. De middenvelder heeft die periode nodig om te herstellen van een operatie. Hij gaat dinsdag onder het mes om kraakbeenletsel aan zijn rechterknie te laten verhelpen.

Odjidja (22) liep de blessure zondag op in de ruim verloren competitietopper tegen Anderlecht (3-0). De middenvelder moest zich tegen het einde van de wedstrijd noodgedwongen laten vervangen.

Tijdens de medische ingreep laat Odjidja een stukje losgekomen kraakbeen verwijderen. Club Brugge verwacht dat hij speelklaar zal zijn voor de play-offs.