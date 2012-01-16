Live voetbal

Club Brugge mist Odjidja maanden door operatie

16 januari 2012, 16:33

Vadis Odjidja-Ofoe kan twee maanden niet in actie komen voor Club Brugge. De middenvelder heeft die periode nodig om te herstellen van een operatie. Hij gaat dinsdag onder het mes om kraakbeenletsel aan zijn rechterknie te laten verhelpen.

Odjidja (22) liep de blessure zondag op in de ruim verloren competitietopper tegen Anderlecht (3-0). De middenvelder moest zich tegen het einde van de wedstrijd noodgedwongen laten vervangen.

Tijdens de medische ingreep laat Odjidja een stukje losgekomen kraakbeen verwijderen. Club Brugge verwacht dat hij speelklaar zal zijn voor de play-offs.

Anderlecht - Club Brugge

Anderlecht
3 - 0
Club Brugge
Gespeeld op 15 jan. 2012
Competitie: Pro League
Seizoen: 2011/2012

Meer info

Vadis Odjidja-Ofoe

Vadis Odjidja-Ofoe
Koninklijke Eendracht Aalst Lede
Team: Aalst Lede
Leeftijd: 36 jaar (21 feb. 1989)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Hajduk
25
0
2022/2023
Gent
29
1
2021/2022
Gent
29
2
2020/2021
Gent
25
2

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
R. Union SG
21
25
45
2
Sint-Truiden
21
8
42
3
Club Brugge
21
13
41
4
Anderlecht
21
4
35
5
Mechelen
21
2
31

Complete Stand

