Totaal 11,2 miljoen kijkers laatste duel Oranje

Ruim 11,2 Nederlanders hebben zondagavond Oranje op het EK zien voetballen tegen Portugal. De manschappen van bondscoach Bert van Marwijk verloren met 2-1, wat uitschakeling tot gevolg had.

In totaal keken er 10,4 miljoen thuis voor de buis en volgden 850.000 de wedstrijd elders, bijvoorbeeld in een horecagelegenheid of op het werk. Dit maakte de NOS dinsdag bekend op basis van aanvullend onderzoek.

De eerste wedstrijd van Oranje tegen Denemarken had een bereik van 9,8 miljoen Nederlanders van zes jaar en ouder, de tweede groepswedstrijd tegen Duitsland trok 11,4 miljoen Nederlanders. Het betreft mensen die thuis of buitenshuis iets van de wedstrijden op Nederland 1 hebben gezien.