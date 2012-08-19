Live voetbal

Advocaat: "Na 1-0 het initiatief overgenomen"

Rahied
19 augustus 2012, 00:00

PSV herstelde zich zaterdag op overtuigende wijze van de nederlaag tegen RKC Waalwijk. De Eindhovenaren wonnen met 5-0 van Roda JC Kerkrade en dus is coach Dick Advocaat een tevreden man.

“Na een eerste fase waarin Roda JC er af en toe dreigend uit zag, hebben wij na de 1-0 het initiatief overgenomen”, zegt Advocaat op PSV.nl. “We gingen makkelijker voetballen, hadden continu balbezit en ware met name op het middenveld zeer dominant.”

Advocaat was met name tevreden over de tweede helft, waarin zijn team vier keer scoorde. “We hebben in de opbouw weinig fouten gemaakt, vooral na de 2-0. We lieten de bal gemakkelijk rond gaan en dan zie je dat Roda het niet meer volhoudt.”

