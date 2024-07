Charleroi-trainer zonder diploma onder vuur

Yannick Ferrera is het mikpunt geworden van zijn collega's in de Jupiler Pro League. De belangenvereniging van Belgische trainers (BFC Pro) hekelt het feit dat de coach van Charleroi geen UEFA Pro Licence-diploma heeft.

"Wij hebben niets tegen de persoon van Ferrera. Maar hij heeft het diploma niet en in de licentievoorwaarden voor de eersteklassers staat dat de hoofdcoach zo'n Pro Licence moet hebben", aldus BFC Pro-voorzitter Jacky Mathijssen tegen Sporza. "Assistent Mario Notaro heeft wel zo'n diploma, maar dat is niet voldoende. We vragen gewoon dat het reglement wordt nageleefd. In Nederland zou Charleroi niet aan de competitie mogen beginnen."

Ferrera laat weten dat hij zijn kandidatuur heeft ingediend voor de Pro Licence-cursus en wacht op een antwoord van de bond. Als hij dit seizoen nog aan zijn cursus kan beginnen, is Charleroi volgens de reglementen niet langer in overtreding.