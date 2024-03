Grote Louis-show bij presentatie in Zeist

Daar zat hij dan, compleet mét oranje stropdas. Louis van Gaal werd vrijdag in Zeist gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal en maakte er een show van zoals alleen hij dat kan. Geestig, soms charmant en natuurlijk met de nodige stemverheffingen. Maar zonder gedicht, want dat mocht niet van de KNVB. "Jammer."

Het belangrijkste nieuws van het eerste perspraatje van de nieuwe bondscoach: Ron Vlaar, Luuk de Jong, Khalid Boulahrouz en Gregory van der Wiel zijn hun plekje in de Oranje-selectie kwijt. Voor hen in de plaats heeft Van Gaal Bruno Martins Indi, Bas Dost, Stefan de Vrij en Ricardo van Rhijn opgeroepen. Met name de beslissing om Vlaar links te laten liggen is opmerkelijk, maar daar ging het eigenlijk geen moment over in Zeist. Het was vooral de show van Louis van Gaal, de show die begon met zelfspot.

“Ik zet mijn bril even op, want ik heb natuurlijk weer een gedicht gemaakt”, waren zijn eerste woorden. Van Gaal begon ooit een dienstverband als technisch directeur bij Ajax ook met een gedicht, iets dat hem op veel kritiek en hoongelach kwam te staan. Het complete journaille in Zeist verheugde zich al op het volgende dichtwerk, maar helaas. “De KNVB is niet zo soepel als Ajax. Dus ik mag mijn gedicht niet voorlezen, jammer."

Blind

Naar Van Gaal luisteren verveelt nooit. Hij praat als een docent, noemt zichzelf in derde persoon (“mensen werken graag samen met Louis van Gaal”) verheft zijn stem om belangrijke woorden te beklemtonen en van enige bescheidenheid is geen sprake. Het verschil met zijn voorganger, de doodnormale Bert van Marwijk, kan niet groter zijn.

Van Gaal nam de tijd om zijn complete staf door te nemen en voor te stellen. Een staf die, hoe kan het ook anders, volledig door hem samengesteld is. “Want ik wil alleen de beste mensen”, zei hij. En dus zit er ook onder meer een huisarts, teamarts en orthopeed bij de selectie. Een huisarts, Piet Bon, die bovendien als een soort mental coach kan werken. “Hij kan een warme vader zijn voor de spelers. En hij kan een rol spelen in de overbrugging van de generatiekloof die er kan zijn tussen mij en de spelers. Ik ben ten slotte ook al zestig geweest”, aldus de 61-jarige oefenmeester.

Het worden, hoe dan ook, interessante jaren bij Oranje.

Door: Roland Mather

Twitter: @rolandmather