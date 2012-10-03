Live voetbal

FC Barcelona moet Puyol acht weken missen

0 reacties
Roland
3 oktober 2012, 13:36   Bijgewerkt: 13:46

Carles Puyol hoeft voorlopig niet aan voetballen te denken. De centrale verdediger van FC Barcelona is zeker acht weken uit de roulatie, meldt zijn club. De 34-jarige Puyol raakte dinsdag tegen Benfica (0-2) geblesseerd aan zijn arm. Hij kwam na een luchtduel zeer ongelukkig terecht en blijkt zijn elleboog ontwricht te hebben.

Door zijn blessure mist Puyol niet alleen de 'Clásico' van komend weekend tegen Real Madrid en een groot aantal andere competitiewedstrijden, maar ook het complete restant van de Champions League-groepsfase. Ook moet het nationale elftal van Spanje hem missen in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk.

De blessure van Puyol, die net hersteld was van een knieblessure, is een enorme streep door de rekening voor FC Barcelona. Ook een andere centrale verdediger, Gerard Pique, is namelijk geblesseerd. Tegen Benfica kwam Alexandre Song, eigenlijk een middenvelder, als vervanger van Puyol in de ploeg. Centraal achterin stond toen ook Javier Mascherano, een andere tot verdediger omgeschoolde middenvelder.

Bekijk hier de beelden van de ongelukkige val van Puyol tegen Benfica.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Antonio Rüdiger moet zich melden bij de scheidsrechter

Voetbalwereld in shock na verschrikkelijke overtreding Rüdiger: ‘Poging tot moord’

  • di 3 maart, 07:48
  • 3 mrt. 07:48
  • 2
Rafa Mir

Opnieuw racisme in Spanje: 'Jij kwam hier op een rubberen bootje'

  • ma 2 maart, 06:25
  • 2 mrt. 06:25
  • 2
Marten de Roon van Atalanta

Italiaanse pers lyrisch over De Roon na comeback tegen Dortmund

  • do 26 februari, 10:21
  • 26 feb. 10:21
  • 3
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Benfica - Barcelona

Benfica
0 - 2
Barcelona
Gespeeld op 2 okt. 2012
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2012/2013

Meer info

Puyol

Puyol
Leeftijd: 47 jaar (13 apr. 1978)

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
26
45
64
2
Real Madrid
26
32
60
3
Atlético
26
20
51
4
Villarreal
26
17
51
5
Betis
26
10
43

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws