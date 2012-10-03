FC Barcelona moet Puyol acht weken missen

Carles Puyol hoeft voorlopig niet aan voetballen te denken. De centrale verdediger van FC Barcelona is zeker acht weken uit de roulatie, meldt zijn club. De 34-jarige Puyol raakte dinsdag tegen Benfica (0-2) geblesseerd aan zijn arm. Hij kwam na een luchtduel zeer ongelukkig terecht en blijkt zijn elleboog ontwricht te hebben.

Door zijn blessure mist Puyol niet alleen de 'Clásico' van komend weekend tegen Real Madrid en een groot aantal andere competitiewedstrijden, maar ook het complete restant van de Champions League-groepsfase. Ook moet het nationale elftal van Spanje hem missen in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk.

De blessure van Puyol, die net hersteld was van een knieblessure, is een enorme streep door de rekening voor FC Barcelona. Ook een andere centrale verdediger, Gerard Pique, is namelijk geblesseerd. Tegen Benfica kwam Alexandre Song, eigenlijk een middenvelder, als vervanger van Puyol in de ploeg. Centraal achterin stond toen ook Javier Mascherano, een andere tot verdediger omgeschoolde middenvelder.

Bekijk hier de beelden van de ongelukkige val van Puyol tegen Benfica.