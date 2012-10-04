Huntelaar: "Dit voelt weer als een nederlaag"

Een voorsprong vasthouden, dat is de laatste dagen niet aan Schalke 04 besteed. In het weekend gaf het tegen Fortuna Düsseldorf een 0-2 leiding uit handen (2-2) en ook in de Champions League ging het mis. Tegen Montpellier kwam Schalke 2-1 voor en kreeg het grote kansen op de 3-1, maar in de slotfase maakten de Fransen gelijk.

"Heel bitter en vervelend", bromt Klaas-Jan Huntelaar, de maker van de 2-1, op de site van Schalke. "We hadden deze wedstrijd moeten winnen, net zoals tegen Düsseldorf. Alleen in de eerste twintig minuten was Montpellier beter, daarna kwamen we beter in ons spel en ook verdiend op voorsprong. Dit gelijkspel voelt weer als een nederlaag."

Zelf had Huntelaar de beslissing op zijn schoen. In de slotfase, bij een 2-1 stand, kreeg de Nederlander alleen voor de Franse doelman een vrijwel niet te missen kans. De spits schoof de bal echter net naast het doel. "Ik wilde de bal tegen de looprichting in, in het doel schieten. Het was een goede kans, maar het kan gebeuren dat je een keer mist."

Ondanks de teleurstelling van de verloren zege is de realiteit dat Schalke er prima voor staat in de groep, met vier punten uit twee wedstrijden. "Onze uitgangspositie is goed, ja", weet Huntelaar. "We doen goed mee. Maar dat neemt niet weg dat 2-2 tegen Montpellier te weinig is. Die verloren punten moeten we tegen Arsenal goedmaken."