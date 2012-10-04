Live voetbal 9

Huntelaar: "Dit voelt weer als een nederlaag"

0 reacties
Roland
4 oktober 2012, 08:11

Een voorsprong vasthouden, dat is de laatste dagen niet aan Schalke 04 besteed. In het weekend gaf het tegen Fortuna Düsseldorf een 0-2 leiding uit handen (2-2) en ook in de Champions League ging het mis. Tegen Montpellier kwam Schalke 2-1 voor en kreeg het grote kansen op de 3-1, maar in de slotfase maakten de Fransen gelijk.

"Heel bitter en vervelend", bromt Klaas-Jan Huntelaar, de maker van de 2-1, op de site van Schalke. "We hadden deze wedstrijd moeten winnen, net zoals tegen Düsseldorf. Alleen in de eerste twintig minuten was Montpellier beter, daarna kwamen we beter in ons spel en ook verdiend op voorsprong. Dit gelijkspel voelt weer als een nederlaag."

Zelf had Huntelaar de beslissing op zijn schoen. In de slotfase, bij een 2-1 stand, kreeg de Nederlander alleen voor de Franse doelman een vrijwel niet te missen kans. De spits schoof de bal echter net naast het doel. "Ik wilde de bal tegen de looprichting in, in het doel schieten. Het was een goede kans, maar het kan gebeuren dat je een keer mist."

Ondanks de teleurstelling van de verloren zege is de realiteit dat Schalke er prima voor staat in de groep, met vier punten uit twee wedstrijden. "Onze uitgangspositie is goed, ja", weet Huntelaar. "We doen goed mee. Maar dat neemt niet weg dat 2-2 tegen Montpellier te weinig is. Die verloren punten moeten we tegen Arsenal goedmaken."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Marten de Roon van Atalanta

Italiaanse pers lyrisch over De Roon na comeback tegen Dortmund

  • do 26 februari, 10:21
  • 26 feb. 10:21
  • 3
Lloyd Kelly

Galatasaray met schaamrood op de kaken langs Juventus, staande ovatie zegt alles

  • wo 25 februari, 23:37
  • 25 feb. 23:37
  • 1
Emile Schelvis

Ziggo Sport-kijkers woest op 'partijdige' Schelvis: 'Gênant dit'

  • wo 25 februari, 22:28
  • 25 feb. 22:28
  • 5
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Schalke 04 - Montpellier

Schalke 04
2 - 2
Montpellier HSC
Gespeeld op 3 okt. 2012
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2012/2013

Meer info

K. Huntelaar

K. Huntelaar
Leeftijd: 42 jaar (12 aug. 1983)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws