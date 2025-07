PSV uitgeschakeld na thuisnederlaag tegen Dnjepr

Na FC Twente kan ook PSV een streep zetten door de Europa League. De ploeg uit Eindhoven verloor thuis van Dnjepr (1-2) en omdat Napoli won van AIK Solna, is het voor PSV niet meer mogelijk de volgende ronde te halen. Een prachtig doelpunt van Yehven Konoplyanka besliste het duel in Eindhoven. Hij krulde de bal in de kruising.

Tegen Dnjepr bleek eens te meer dat PSV eigenlijk niet zonder zijn twee kapiteins kan. Een PSV met of zonder Mark van Bommel en Kevin Strootman, dat is een wereld van verschil. Zeker als ook de derde beoogde basisspeler op het middenveld, Ola Toivonen, ontbreekt. Dat maakt het verschil tussen een heel goede, of een middelmatige ploeg.

Een goed begin dus voor PSV, maar slap verdedigen van Orlando Engelaar en Timothy Derijck leidde even later de 1-1 in. Engelaar kon zijn man, Ivan Strinic, niet bijhouden en het schot van de Kroaat kon van dichtbij worden ingegleden door Yevhen Seleznyov.

Dat het er toch drie werden, kwam door de fraaie treffer van Konoplyanka. Daardoor is Dnjepr, dat het duel met tien man eindigde na een rode kaart voor Jaba Kankava, zeker van groepswinst en ligt PSV uit de Europa League. Dat laatste komt omdat Napoli, met tien man, op de valreep drie punten pakte tegen AIK Solna (1-2).