Dost moet toekijken bij hervatting Bundesliga

zit voorlopig in de lappenmand bij VfL Wolfsburg. De Nederlandse spits heeft last van een spierblessure. Dat is gebleken tijdens het trainingskamp van de Duitse club in Turkije.

Dost (23), vorig seizoen namens SC Heerenveen topschutter van de Eredivisie, is naar verwachting niet op tijd hersteld om bij de herstart van het seizoen binnen de lijnen te verschijnen. Wolfsburg komt op zaterdag 19 januari weer voor het eerst in actie in de Bundesliga. VfB Stuttgart is dan voor eigen publiek de tegenstander.

Dost beleefde na zijn transfer een moeizame start bij Wolfsburg. De laatste maanden was hij echter zeker van een basisplaats.