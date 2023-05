Uitgeschakelde Been hoopte op meer met Genk

Racing Genk begon met een prima uitgangspositie (1-1) aan de return in eigen huis tegen VfB Stuttgart, maar de Belgen konden het karwei niet afmaken. Voor eigen publiek ging verloor de ploeg van trainer Mario Been met 0-2 van de Duitsers.

"Ik had op meer gehoopt, maar Stuttgart beschikt nu eenmaal over een volwassen ploeg met enorme kwaliteiten", zegt de teleurgestelde Been tegenover Sporza.

Hij was aanvankelijk tevreden over de manier waarop het duel verliep, maar vlak voor rust kwam zijn ploeg ineens op achterstand. "Bij ons stond het in de eerste helft goed, al creëerden we niet veel. Maar zo lang het 0-0 bleef, was dat ideaal voor ons. Als we zo de rust hadden gehaald, had Stuttgart meer risico's moeten nemen, maar dat was ons niet gegund. De 0-2 viel op een moment dat je geen balverlies mag lijden, want heel Genk stond voor de bal. Stuttgart heeft het op het juiste moment afgestraft."