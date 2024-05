Guardiola waakzaam: "Arsenal heeft veel kwaliteit"

Josep Guardiola blijft ondanks de prima uitgangspositie van Bayern München op zijn hoede voor Arsenal. De Duitsers wonnen in Londen met 0-2 en kunnen morgen (dinsdag) het karwei afmaken, maar Guardiola is er nog niet helemaal gerust op.

De Spaanse coach beseft wel dat de uitgangspositie van Bayern uitstekend is. "We hebben een zeer goede kans om door te gaan naar de kwartfinale, maar we moeten zeer gefocust zijn", stelt hij tegen Duitse media. "De 2-0 overwinning in Londen was een goed resultaat voor ons, maar het is ook gevaarlijk. We zullen ons best moeten doen."

"Arsenal heeft heel veel kwaliteit, dus we moeten zorgen dat we veel balbezit hebben. Het belangrijkste is dat zij geen doelpunt maken", aldus de coach, die met zijn ploeg niet gaat verdedigen tegen de Engelsen. "We zullen offensief de wedstrijd ingaan met de instelling om de wedstrijd te winnen, doen we dat niet, dan hebben we een probleem. De Champions League is heel belangrijk voor ons, dit wordt zeker geen doorsnee competitiewedstrijd."