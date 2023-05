Van Aanholt vertrekt bij Vitesse en sluit aan bij Chelsea

Patrick van Aanholt zal niet meer in het shirt van Vitesse te bewonderen zijn. De linksachter keert terug naar Chelsea, de club die hem de afgelopen tweeënhalf jaar verhuurde aan de Arnhemmers. Dat meldt De Telegraaf.

"Daar begin ik en dan zien we wel wat er gaat gebeuren", zei Van Aanholt over zijn terugkeer naar Chelsea tijdens het trainingskamp van Oranje in het Portugese Lagos. De linksback werd door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de WK-voorselectie van Nederland.

De 23-jarige linkspoot verruilde de jeugdopleiding van PSV in 2007 voor Chelsea. The Blues verhuurden Van Aanholt vervolgens aan Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en Vitesse. Het contract van de linksachter bij Chelsea loopt nog één seizoen door.