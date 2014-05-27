Live voetbal

Pechvogel Van der Vaart loopt kuitblessure op

0 reacties
Koen
27 mei 2014, 14:54

Rafael van der Vaart heeft vandaag (dinsdag) weer een trainingssessie van het Nederlands elftal moeten overslaan. Aanvankelijk werd er gedacht dat de middenvelder van Hamburger SV op de laatste dag van het trainingskamp in het Portugese Lagos nog steeds met griep kampte, maar hij schijnt een kuitblessure te hebben opgelopen.

Van der Vaart probeerde weer aan te sluiten bij de groep. Hij startte de warming-up, maar zocht snel weer de kleedkamer op, omdat merkte dat hij niet fit was. Zodoende zal de middenvelder niet meer op het veld te zien zijn in Portugal, aangezien het de laatste training op Portugese bodem is. Later op de dag vliegt Oranje weer terug naar Nederland.

Woensdag hebben de internationals een dagje rust, alvorens de voorbereiding richting het WK wordt gecontinueerd. Vanaf donderdag zullen de pijlen gericht zijn op de oefeninterland met Ghana, die komende zaterdag gespeeld zal worden. Het is nog niet duidelijk of Van der Vaart tijdig hersteld zal zijn voor dit vriendschappelijke duel.

Overigens werkte Paul Verhaegh nog individueel aan zijn herstel. De rechtsachter is bijna weer fit.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Wout Weghorst

Onzekerheden voor WK-droom Wout Weghorst: ‘Hij moet wel zorgen dat hij speelt’

  • Gisteren, 08:14
  • Gisteren, 08:14
Justin Kluivert van Bournemouth

Justin Kluivert ondergaat knieoperatie, WK mogelijk in gevaar

  • di 6 januari, 13:50
  • 6 jan. 13:50
Dit is wanneer de loting voor het WK 2026 plaatsvindt

WK-tenues Nederlands elftal uitgelekt

  • ma 5 januari, 07:58
  • 5 jan. 07:58
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 42 jaar (11 feb. 1983)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel