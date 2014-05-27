Pechvogel Van der Vaart loopt kuitblessure op

Rafael van der Vaart heeft vandaag (dinsdag) weer een trainingssessie van het Nederlands elftal moeten overslaan. Aanvankelijk werd er gedacht dat de middenvelder van Hamburger SV op de laatste dag van het trainingskamp in het Portugese Lagos nog steeds met griep kampte, maar hij schijnt een kuitblessure te hebben opgelopen.

Van der Vaart probeerde weer aan te sluiten bij de groep. Hij startte de warming-up, maar zocht snel weer de kleedkamer op, omdat merkte dat hij niet fit was. Zodoende zal de middenvelder niet meer op het veld te zien zijn in Portugal, aangezien het de laatste training op Portugese bodem is. Later op de dag vliegt Oranje weer terug naar Nederland.

Woensdag hebben de internationals een dagje rust, alvorens de voorbereiding richting het WK wordt gecontinueerd. Vanaf donderdag zullen de pijlen gericht zijn op de oefeninterland met Ghana, die komende zaterdag gespeeld zal worden. Het is nog niet duidelijk of Van der Vaart tijdig hersteld zal zijn voor dit vriendschappelijke duel.

Overigens werkte Paul Verhaegh nog individueel aan zijn herstel. De rechtsachter is bijna weer fit.