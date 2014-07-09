Alves kon het niet geloven vanaf de bank: "Nachtmerrie"

Met het WK in eigen land moest er voor Brazilië een droom in vervulling gaan, maar de halve finale tegen Duitsland liep voor de gastheer van het toernooi uit tot een desastreuze nachtmerrie. , die ten faveure van Maicon buiten de basisopstelling gelaten werd, sprak na afloop van het echec van een drama.

Alves kon zijn ogen vanaf de bank niet geloven, zo gaf hij aan: "Het was een nachtmerrie. Soms gebeurt dat in het voetbal. Ik kan me geen wedstrijd herinneren waarin dit mij overkomen is. We speelden tegen een zeer goed team, dat compleet is op alle vlakken. We hebben de wedstrijd in zes minuten verloren. In mijn 31 levensjaren heb ik nog nooit zes minuten gezien die zo onverklaarbaar zijn", aldus een verbouwereerde Alves.

De gepasseerde rechtsachter wilde niet speculeren over de toekomst van bondscoach Luiz Felipe Scolari. "Het is niet ons besluit. We zijn allemaal verantwoordelijk. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van dit geweldige team, maar een wedstrijd als deze doet wel heel veel pijn", stelt Alves.