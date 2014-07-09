Live voetbal

Alves kon het niet geloven vanaf de bank: "Nachtmerrie"

9 juli 2014, 10:52
0 reacties
Koen | Redacteur

Met het WK in eigen land moest er voor Brazilië een droom in vervulling gaan, maar de halve finale tegen Duitsland liep voor de gastheer van het toernooi uit tot een desastreuze nachtmerrie. Dani Alves, die ten faveure van Maicon buiten de basisopstelling gelaten werd, sprak na afloop van het echec van een drama.

Alves kon zijn ogen vanaf de bank niet geloven, zo gaf hij aan: "Het was een nachtmerrie. Soms gebeurt dat in het voetbal. Ik kan me geen wedstrijd herinneren waarin dit mij overkomen is. We speelden tegen een zeer goed team, dat compleet is op alle vlakken. We hebben de wedstrijd in zes minuten verloren. In mijn 31 levensjaren heb ik nog nooit zes minuten gezien die zo onverklaarbaar zijn", aldus een verbouwereerde Alves.

De gepasseerde rechtsachter wilde niet speculeren over de toekomst van bondscoach Luiz Felipe Scolari. "Het is niet ons besluit. We zijn allemaal verantwoordelijk. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van dit geweldige team, maar een wedstrijd als deze doet wel heel veel pijn", stelt Alves.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Brazilië - Duitsland

1 - 7
Gespeeld op 8 jul. 2014
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: Brazilië 2014

Meer info

Dani Alves

Leeftijd: 42 jaar (6 mei 1983)
Positie: V (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2022/2023
Pumas
13
0
2021/2022
Barcelona
14
1
2021
São Paulo
6
0
2021
São Paulo
9
1

Meer info

