NAC overweegt defensie te versterken met jonge Macedoniër

NAC Breda gaat Aleksandar Damcevski testen. De 21-jarige Macedoniër komt vanaf donderdag op proef bij de eredivisionist. Damcevski is een centrale verdediger en heeft drie interlands achter zijn naam staan.

De verdediger werd geboren in Frankrijk en droeg het shirt van Toulouse, voordat hij in 2011 naar FC Luzern vertrok. Daarna verdedigde Damcevski de kleuren van Kriens, een andere club uit Zwitserland. Afgelopen seizoen speelde hij voor Chernomorets Burgas uit Bulgarije.

NAC nam dinsdag afscheid van Kees Kwakman en kan wel een versterking in de achterste linie gebruiken.