Van Gaal: "Niet het gevoel dat we gingen verliezen"

Bondscoach Louis van Gaal zag de opmars van Oranje op het WK in Brazilië op het nippertje geen finaleplaats opleveren. Na strafschoppen werd in de halve eindstrijd verloren van Argentinië. Volgens de keuzeheer had er meer ingezeten voor het Nederlands elftal.

"Het gaat in een toernooi alleen maar om de eerste plaats. Ik had ook eigenlijk niet het gevoel dat we deze wedstrijd gingen verliezen. We hadden meer balbezit en waren dreigender. Uiteindelijk kwam het aan op strafschoppen en dat moet je ook een beetje geluk hebben", zegt Van Gaal tegen de NOS. "Ik ben toch heel trots op mijn spelers. Vrijwel niemand had dit vooraf verwacht, zeker niet door de lastige groepsfase. Het elftal heeft een fantastische prestatie neergezet."

In tegenstelling tot de succesvolle penaltyreeks tegen Costa Rica kwam Tim Krul deze keer niet in het veld voor Jasper Cillessen. Van Gaal gebruikte zijn laatste wissel om Klaas-Jan Huntelaar voor Robin van Persie te brengen. "Robin liep op zijn laatste benen. Hij was geen aanspeelpunt meer", legt Van Gaal uit. "En mijn gevoel was dat Huntelaar ook een doelpunt ging maken. Dat gebeurde niet, maar hij viel goed in. Als het trouwens nog mogelijk was geweest, had ik Krul overigens wel ingebracht voor de penaltyserie."