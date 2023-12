Standard-coach: "Feyenoord was gewoon te sterk"

Trainer Ivan Vukomanovic van Standard Luik kwam na de Europa League-wedstrijd tegen Feyenoord tot een eerlijke conclusie: zijn team had voor eigen publiek verloren van een ploeg die simpelweg beter was. De Rotterdammers wonnen op Sclessin eenvoudig met 0-3.

"Het is niet mooi om thuis zo te verliezen, maar Feyenoord was gewoon te sterk voor ons. We hadden een paar betere momenten, maar het was te weinig. Het veld is geen excuus. Feyenoord kon wel voetballen", citeert Sporza de coach. "We hadden nooit controle over de wedstrijd en na de goals waren we het noorden kwijt."

Vukomanovic koos tegen Feyenoord voor een jong en onervaren team. "Dat was te merken. Maar we waren al uitgeschakeld en dus wou ik kijken wat bepaalde jongens in hun mars hebben."