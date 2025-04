De Boer mogelijk langer bij Ajax: "De toekomst is rooskleurig"

Frank de Boer is mogelijk niet bezig aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer van Ajax. De oefenmeester, die de afgelopen vier seizoenen landskampioen werd met de Amsterdammers, denkt er serieus aan om zijn club na dit seizoen niet de rug toe te keren. Volgens hem ziet de toekomst van Ajax er zeer positief uit en klopt er nieuw talent op de deur.

De Boer flirtte afgelopen zomer al met Tottenham Hotspur, maar tot een deal kwam het niet. "Het salaris speelt bij de keuze voor een nieuwe club geen enkele rol, de traditie slechts ten dele", legt de coach uit in De Telegraaf. "Het gaat erom: kan ik daar iets neerzetten? Ik ga de uitdaging niet aan om te kijken waar het schip strandt, maar moet er écht een goed gevoel bij hebben. Ik moet een team op mijn manier kunnen leiden en wil niet afhankelijk zijn van een voorzitter die bepaalt wie ik opstel."

De kans dat hij bij Ajax blijft, is dan ook aanwezig. "Ik ben hier ingestapt, omdat ik wilde wat er nu gaande is. Dat de jeugdspelers echt het gevoel hebben dat ze een kans krijgen. Dat ziet er nu veel beter uit dan vier jaar geleden. In de B1 kan ik nu al zes jongens aanwijzen die veel potentie hebben om heel ver te komen. De toekomst is rooskleurig. De verwachting is dat we de groep jonge talenten snel naar het niveau kunnen brengen dat wordt geëist bij het eerste."