Twente-fans verzamelen zich bij hoofdingang stadion

De supporters van FC Twente hebben genoeg van de mindere resultaten van hun ploeg. Na vier opeenvolgende nederlagen werd zaterdag opnieuw niet gewonnen. In de eigen Grolsch Veste stonden de Tukkers wel lang met 1-0 voor tegen laagvlieger NAC Breda, maar in de slotfase kwamen de bezoekers langszij (1-1).

Na afloop werd in de Grolsch Veste massaal 'Schreuder rot op' gezongen en later verzamelden boze fans zich bij de hoofdingang van het stadion. Er moest extra bewaking komen, maar de rust keerde al snel weer terug, schijft TC Tubantia. Coach Alfred Schreuder kan de woede van de aanhang wel begrijpen, zegt hij tegen de regionale krant. "Ik begrijp best dat het publiek er iemand uitkiest", aldus Schreuder. "Ik ben verantwoordelijk, dus logisch dat het om mij gaat. We moeten er mee leren omgaan."

Schreuder baalt behoorlijk van het puntenverlies. "Het is triest dat de gelijkmaker valt. We hebben zeker vier mogelijkheden op de 2-0 gehad. Maar op een of andere manier hinkt het team na de 1-0 op twee gedachten. Ze hadden moeten aansluiten en vanuit de tweede bal proberen toe te slaan. Maar er zit iets in het elftal dat zegt: het tempo moet omlaag."

De 1-1 kwam vervolgens niet als een verrassing voor Schreuder: "Je ziet de onzekerheid in het elftal komen. We vergeten door te drukken, verliezen de fifty-fifty duels en geven NAC het gevoel dat ze kunnen terugkomen in de wedstrijd. Dat is helaas gebeurd."