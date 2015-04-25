De Jong over Utrecht: "Er kan volgende week nieuws zijn"

FC Utrecht presenteerde afgelopen week Erik ten Hag als nieuwe hoofdcoach en maakte wereldkundig dat de 'volledige technische staf de komende weken gestalte krijgt'. Jean-Paul de Jong wordt zo goed als zeker de assistent van Ten Hag en de coach van FC Eindhoven verwacht dat er al snel witte rook zal zijn in Utrecht.

Eindhoven en Utrecht hebben inmiddels een akkoord bereikt, zo zegt De Jong tegen NU.nl. "Het is zo dat FC Utrecht zich gemeld heeft bij de club, daar is overeenstemming over een transfersom. Na deze overeenkomst die zij samen hebben, krijg ik nu de kans om gesprekken aan te gaan en die gesprekken lopen nu. Daarin hebben we nog een aantal punten met elkaar te bespreken en het kan zomaar zijn dat er volgende week nieuws is."

De Jong laat niet los of hij in Utrecht de garantie krijgt dat hij ooit hoofdtrainer mag worden van de eredivisionist. "Dat is heel voorbarig om nu met elkaar te bespreken. Ik denk dat we daar later wel over naar buiten zullen treden hoe dat eruit komt te zien."

De trainer maakt dit seizoen naam in de Jupiler League met FC Eindhoven, waarmee hij knap tweede staat. Vrijdag legde De Jong met zijn ploeg beslag op de periotitel in de vierde periode.