El Ghazi: "Heb baggerwedstrijden gespeeld, die moeten eruit"

was afgelopen seizoen met negen competitiegoals van waarde voor Ajax, maar de buitenspeler is zelf nog absoluut niet tevreden. Hij wil komend seizoen uitgroeien tot een steunpilaar in Amsterdam. Dat geeft de gretige buitenspeler aan op het digitale huis van de hoofdstedelingen.

Hij vindt dat hij het aan zijn stand verplicht is om meer te presteren dat vorig jaar. "Dit seizoen moet ik andere stappen gaan zetten dan vorig jaar. Ik moet een onmisbare speler van Ajax worden en daar ga ik alles aan doen. Ik moet nóg harder werken en mezelf dwingen naar perfectie te streven. Ik leef al jaren als een topsporter, maar ik moet nu constanter gaan presteren. Dat is het allerbelangrijkste. Vorig jaar was nog lang niet mijn beste seizoen. Ik heb best een aantal baggerwedstrijden gespeeld. Die moeten eruit. Dit seizoen wil ik beslissend zijn met veel assists en veel goals. Daar word ik op afgerekend."

El Ghazi begrijpt dat er komend jaar meer van hem verwacht wordt. "Vorig jaar was ik een nobody , niemand kende mij", blikt hij terug. "Ik was een jeugdspeler die vanuit de A1 bij het eerste kwam. Nu heb ik een jaar in het eerste gespeeld en hebben ze mij leren kennen. Het publiek gaat meer van mij verwachten en dat mag ook. Daar moet ik op anticiperen. Ik weet wat ik kan en wat ik niet kan, dan is het realistisch dat ik stappen ga maken. Voor komend seizoen verwacht ik dat we als Ajax beter presteren dan vorig jaar. Dat we vanuit attractief voetbal prijzen gaan pakken."