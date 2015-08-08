Dijkhuizen: "Soms knijp ik nog wel eens in mijn arm"

8 augustus 2015, 09:41
Ger | Redacteur

Marinus Dijkhuizen maakt zich op voor zijn eerste competitiewedstrijd als manager van Brentford. De Engelse eerstedivisionist speelt zaterdag voor eigen publiek tegen Ipswich Town. Het moet een nieuw voorlopig hoogtepunt worden in de loopbaan van Dijkhuizen, die in 2013 nog coach was bij de amateurs van De Meern.

"Nerveus ben ik niet, maar ik geloof wel dat er morgen wat wedstrijdspanning bij me naar boven zal komen, ja. Soms knijp ik nog wel eens in mijn arm van wat er allemaal gebeurd is met me", zegt Dijkhuizen tegen Voetbal International. "Ik geniet van elke seconde van mijn avontuur bij Brentford. Ik geloof in de plannen van de clubleiding, die binnen enkele jaren wil promoveren naar de Premier League. Aan mij om te laten zien dat ze daarvoor de juiste trainer hebben aangetrokken."

Hoewel Dijkhuizen zijn nieuwe job vooral heeft te danken aan zijn sterke statistieken bij Excelsior, plaatst hij toch een nuance. "Natuurlijk heb ik op basis van die goede statistieken een kans gekregen om te solliciteren bij deze club, maar feit is wel dat ze bij zo'n procedure niet over één nacht ijs gaan. Los van die statistieken, was mijn verhaal ook gewoon goed."

0 reacties

Brentford - Ipswich

Brentford
2 - 2
Ipswich Town
Gespeeld op 8 aug. 2015
Competitie: Championship
Seizoen: 2015/2016

Meer info

Marinus Dijkhuizen

Marinus Dijkhuizen
De Graafschap
Team: De Graafschap
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (4 jan. 1972)

Meer info

