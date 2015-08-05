Kashia om tafel met Vitesse: "Voel me prettig bij de club"

speelt al sinds 2010 bij Vitesse en als het aan de verdediger ligt, is de samenwerking voorlopig nog niet ten einde. De Georgiër, die in Arnhem de aanvoerdersband draagt, hoopt zijn komende zomer aflopende contract te verlengen.

Dat laat de 28-jarige verdediger weten op de website van De Gelderlander. "Ik voel me prettig bij Vitesse en kijk er niet naar uit de club te verlaten'', licht hij toe. "Het is niet aan mij. De club moet beslissen. We moeten gaan zitten en praten. Wat wil de club? Wat wil ik? Ik heb een goede relatie met iedereen op de club en we zijn open naar elkaar.''

Kashia baarde eind juni nog opzien, door een week eerder terug te keren van vakantie. Dit omdat hij niet kon wachten om weer op het veld te staan.