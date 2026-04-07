Teruglezen | Hoe Bayern en Arsenal wonnen op een knotsgekke Champions League avond

De Champions League is aanbeland in de allesbeslissende fase. Vanavond staan de eerste heenwedstrijden in de kwartfinales op het programma, met direct een enorme kraker: Real Madrid neemt het in het Santiago Bernabéu op tegen Bayern München. Tegelijkertijd gaat Premier League-koploper Arsenal in Lissabon proberen een goede uitgangspositie te verkrijgen in het tweeluik met Sporting CP. Beide kwartfinales beginnen om 21.00 uur, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Real Madrid - Bayern München en Sporting CP - Arsenal.

90+3' - Sporting – Arsenal (0-1) De wedstrijd is afgelopen. Sporting werd vlak voor het laatste fluitsignaal nog gevaarlijk, maar toch is het Arsenal dat vandaag aan het langste eind trekt. 90+5' - Real Madrid – Bayern München (1-2) Einde wedstrijd. Bayern gaat met een kleine voorsprong de return in. Real Madrid had wel meer kansen maar verzaakte het deze af te maken. 90+3' - Real Madrid – Bayern München (1-2) Bayern voert nog een dubbele wissel door. Biscof en Goretzka vervangen Pavlovic en Diaz. ⚽ 90+1' - Sporting – Arsenal (0-1) BREAKING In de blessuretijd valt dan toch nog de goal voor Arsenal. Martinelli krijgt de bal voor de voeten van Kai Havertz die hem heel rustig afmaakt. 90' - Real Madrid – Bayern München (1-2) Real is hard op zoek naar de gelijkmaker. Een schot van Mbappé gaat rakelings langs de goal. 87' - Sporting – Arsenal (0-0) Sporting komt in de slotfase dichtbij een doelpunt. Suarez lost een schot en Raya kan pakken maar laat weer los. Ook het tweede schot eindigt op de doelman van Arsenal. 85' - Sporting – Arsenal (0-0) Nu doet Arsenal weer wat terug. Martinelli schiet van buiten de zestien, Rui Silva kan hem makkelijk pakken. 🟨 86' - Real Madrid – Bayern München (1-2) Musiala zet een sliding in op Brahim Diaz met zijn been net iets te hoog. Hij ontvangt hier voor een gele kaart. 83' - Sporting – Arsenal (0-0) Suarez kruipt uit het centrum naar de zijkant en geeft de bal voor op Catamo. Raya kan snel reageren en de bal uit de korte hoek houden. 83' - Real Madrid – Bayern München (1-2) Neuer is vandaag in bloedvorm. Eerst keert hij een schot van Vincius van de rechterkant en vervolgens pakt hij een bal van Militao van links. 79' - Sporting – Arsenal (0-0) Eindelijk probeert Sporting weer iets, een schot van Catamo gaat een meter naast. 🟨 82' - Real Madrid – Bayern München (1-2) Neuer doet erg lang over het uittrapen, Oliver bestraft hem met een gele kaart. 🔄 79' - Sporting – Arsenal (0-0) Ook Sporting hoopt nog een goal te gaan maken, Nel komt binnen de lijnen voor Goncalves. 80' - Real Madrid – Bayern München (1-2) Het spelbeeld is volledig gedraaid. Grote fases was het Bayern die zocht, maar nu is Real veel in de aanval. Een hard schot van ver van Brahim Diaz eindigt in de handen van Neuer. 🔄 76' - Sporting – Arsenal (0-0) Een dubbele wissel voor Arsenal om toch de Portugese verdediging te doorbreken. Beide vleugelspelers verlaten het veld. Dowman vervangt Madueke en Martinelli vervangt Trossard. Laad meer