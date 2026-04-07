Live voetbal

Bekeruitschakeling blijkt dieptepunt van seizoen PSV: 'Die is echt hard aangekomen'

7 april 2026, 22:29   Bijgewerkt: 22:45
PSV-directeur Earnest Stewart
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

PSV kan terugkijken op een geslaagd seizoen, waarin het met overmacht kampioen van Nederland werd. Toch is er ruimte voor verbetering, weet technisch directeur Earnest Stewart. In de Champions League bleek de competitiefase het eindstation, terwijl NEC te sterk was in de halve finale van de KNVB Beker.

PSV werd voor de derde keer op rij kampioen. “Voor ons begint het winnen van de titel zeer zeker niet saai te worden”, vertelt Stewart in een interview met Voetbal International. “Wat moet ik er verder van zeggen. Complacency proberen we hier te allen tijde te voorkomen. Dat betekent dat je je te comfortabel voelt bij waar je bent. Dat mag niet gebeuren en dat moeten we met zijn allen niet willen.”

Artikel gaat verder onder video

Drie landstitels op rij is ‘niet normaal’, benadrukt Stewart. “Als ik supporter was, zou ik de focus dus niet snel bij de Champions League leggen. Kijk naar de begrotingen, leg die naast elkaar en je weet genoeg. Het is zeker een ambitie om de Champions League te winnen. Maar het is geen doel. En ik mag de reden voor onze uitschakeling er niet neerleggen, maar we zijn niet gelukkig geweest met de loting. We hebben prachtige wedstrijden gehad met als uitschieters Napoli en Liverpool, maar die loting was zwaar.”

Stewart krijgt ook de vraag wat het dieptepunt van het seizoen was. “De bekeruitschakeling door NEC, die is echt hard aangekomen”, geeft hij toe. “Waar ik voor mezelf mee bezig ben en waar ik veel uithaal, is een gevoel dat ik waarschijnlijk pas over tien jaar krijg en dat is toch een soort van legacy. Maar dat is ook dingen doen die anderen nog nooit hebben gedaan. De triple halen, is zoiets. Daarom heeft die uitschakeling me pijn gedaan.”

➡️ Meer over PSV

Lees ook:
PSV-middenvelder Joey Veerman

Veerman hoort gezang over Oranje, maar heeft vakantie al geboekt: 'Ze zoeken het maar uit met z’n allen'

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
  • 7
PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

  • zo 5 april, 12:27
  • 5 apr. 12:27
  • 6
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 12
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws