PSV kan terugkijken op een geslaagd seizoen, waarin het met overmacht kampioen van Nederland werd. Toch is er ruimte voor verbetering, weet technisch directeur Earnest Stewart. In de Champions League bleek de competitiefase het eindstation, terwijl NEC te sterk was in de halve finale van de KNVB Beker.

PSV werd voor de derde keer op rij kampioen. “Voor ons begint het winnen van de titel zeer zeker niet saai te worden”, vertelt Stewart in een interview met Voetbal International. “Wat moet ik er verder van zeggen. Complacency proberen we hier te allen tijde te voorkomen. Dat betekent dat je je te comfortabel voelt bij waar je bent. Dat mag niet gebeuren en dat moeten we met zijn allen niet willen.”

Artikel gaat verder onder video

Drie landstitels op rij is ‘niet normaal’, benadrukt Stewart. “Als ik supporter was, zou ik de focus dus niet snel bij de Champions League leggen. Kijk naar de begrotingen, leg die naast elkaar en je weet genoeg. Het is zeker een ambitie om de Champions League te winnen. Maar het is geen doel. En ik mag de reden voor onze uitschakeling er niet neerleggen, maar we zijn niet gelukkig geweest met de loting. We hebben prachtige wedstrijden gehad met als uitschieters Napoli en Liverpool, maar die loting was zwaar.”

Stewart krijgt ook de vraag wat het dieptepunt van het seizoen was. “De bekeruitschakeling door NEC, die is echt hard aangekomen”, geeft hij toe. “Waar ik voor mezelf mee bezig ben en waar ik veel uithaal, is een gevoel dat ik waarschijnlijk pas over tien jaar krijg en dat is toch een soort van legacy. Maar dat is ook dingen doen die anderen nog nooit hebben gedaan. De triple halen, is zoiets. Daarom heeft die uitschakeling me pijn gedaan.”