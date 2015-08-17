Olympique Marseille geeft De Guzman mogelijk kans

17 augustus 2015, 14:20
Koen | Redacteur

Jonathan de Guzman heeft geen toekomst bij Napoli, maar het is nog steeds niet duidelijk waar de international van Oranje aan de slag zal gaan. Mogelijk opteert hij voor een overstap naar Olympique Marseille. Zijn zaakwaarnemer Fabio Parisi stelt dat het deze week rond kan komen, maar voegt toe dat 'alles nog kan veranderen'.

De 27-jarige De Guzman werd vorig jaar naar Napels gehaald, maar onder de nieuwe coach Maurizio Sarri kreeg de middenvelder te horen dat hij niet kan rekenen op veel speeltijd. Mogelijk biedt een transfer naar Marseille dus uitkomst. "We zoeken naar een oplossing die goed is voor De Guzman en Napoli", zegt zaakwaarnemer Parisi tegen Radio Rrc. "Marseille is altijd al geïnteresseerd geweest, maar zij wachten nu eerst op de komst van een nieuwe coach", doelt de belangenbehartiger op het vertrek van trainer Marcelo Bielsa.

Er staan momenteel geen gesprekken met Napoli gepland, stelt Parisi. "Maar ik zal snel met de clubleiding om tafel gaan. Marseille is een zeer interessante club en Jonathan staat er zeker voor open. In de transfermarkt kan alles snel veranderen, maar misschien komt er deze week wel duidelijkheid. Hij zal in ieder geval niet bij Napoli blijven. Dat heeft geen zin als de coach niet hem gelooft."

Lees ook:
Quinten Timber

Timber dankbaar voor tijd bij Feyenoord: ‘Laatste periode had ik nodig om stap te maken’

  • wo 25 maart, 18:17
  • 25 mrt. 18:17
  • 1
Kenneth Taylor bij Lazio

Lazio wil nieuwe middenvelder: 'Taylor doet hem niet vergeten'

  • do 2 april, 07:49
  • 2 apr. 07:49
Lukaku Anderlecht

Napoli overweegt disciplinaire stappen tegen afwezige Lukaku

  • di 31 maart, 15:30
  • 31 mrt. 15:30
