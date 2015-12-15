Faber: "Bekerwedstrijd komt op fijn moment voor NEC"

NEC maakte de voorbije speelronde in de Eredivisie een slechte beurt door te verliezen bij SC Cambuur. Trainer Ernest Faber wil die nare smaak graag wegspoelen in het toernooi om de KNVB Beker. De ploeg uit Nijmegen gaat vanavond (dinsdag) op bezoek bij Topklasse-club HHC Hardenberg.

"We hebben afgelopen zaterdag een tik gehad, inderdaad. Verdedigend staat het al het hele seizoen goed en dus was het zaterdag heel pijnlijk dat we drie vrijwel identieke tegengoals moesten incasseren", blikt Faber op de clubwebsite terug op de nederlaag in Leeuwarden. "We kunnen absoluut veel beter voetballen dan we zaterdagavond hebben laten zien, al bemoeilijkten de weersomstandigheden ons normale spel ook deels. De bekerwedstrijd komt voor mijn gevoel dan ook op een fijn moment. We moeten ervoor zorgen dat we de draad snel weer oppakken."

"We gaan er vanaf minuut één vol tegenaan en als we onze afspraken morgenavond wel nakomen, dan voorzie ik een succesvolle afloop", verwacht Faber. "We zijn aan onze stand verplicht te winnen."