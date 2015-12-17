Pasveer mist alleen competitieduel met PEC Zwolle

kan in de volgende bekerwedstrijd van PSV, na de winterstop, weer onder de lat staan bij de Eindhovense club. De 32-jarige doelman is voor één duel geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Heracles Almelo. Deze straf geldt ook voor de competitie, waardoor Pasveer komend weekend tegen PEC Zwolle op de tribune moet plaatsnemen. Daarna is hij weer speelgerechtigd.

Pasveer is dit seizoen tweede keeper van PSV, maar mag in de KNVB Beker de plek van Jeroen Zoet onder de lat overnemen. Zijn rode kaart in Almelo viel de doelman zó zwaar, dat hij direct het stadion verliet en in de auto stapte. Coach Phillip Cocu heeft de doelman donderdagochtend aangesproken op dit gedrag.

De tegenstander van PSV in de kwartfinale van de KNVB Beker wordt vanavond (donderdag) bekend.