Memphis neemt afscheid van PSV: "Ik ben heel trots"

Normaal gesproken benutten voetbalfans de rust van een wedstrijd om een kopje koffie of alcoholische versnapering te bemachtigen, maar zondagmiddag in Eindhoven was dat even anders. Memphis Depay, nam in de rust van de wedstrijd tussen PSV en FC Twente officieel afscheid van het publiek en had mooie woorden over voor zijn oude club.

De fans van PSV zongen de voormalig sterspeler luidkeels toe en klapten hun handen stuk. "Ik ben superblij om hier te zijn en sta hier met een heel trots gevoel", sprak de speler van Manchester United volgens VI op het veld. "Ik wil iedereen bedanken voor de mooie seizoenen die ik hier heb gehad. Ik wil alle fans bedanken die altijd bij de thuiswedstrijden zijn. Jullie helpen de jongens echt heel erg door elke wedstrijd achter ze te staan."

"Ik heb hier bijna mijn hele leven gespeeld en ben zo blij dat ik weer terug ben. Ik wil iedereen bedanken. Eindhoven zit voor altijd in mijn hart, net als de club PSV. Ik hou van jullie!", besloot de buitenspeler, die in Engeland momenteel genoegen moet nemen met een plekje op de reservebank.