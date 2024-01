Gerrard prijst De Jong: "Veel ervaring en kwaliteit"

De overstap van naar Los Angeles Galaxy betekent dat de 31-jarige middenvelder ploeggenoot wordt van onder meer Steven Gerrard, Robbie Keane, Giovani Dos Santos, Ashley Cole en Jelle Van Damme. Gerrard vindt het een goede zaak dat zijn Amerikaanse werkgever werk gemaakt heeft van het aantrekken van de Nederlander, die transfervrij overgekomen is van AC Milan.

"De komst van Nigel is alleen maar goed voor ons team, met zijn ervaring en kwaliteiten als voetballer", zegt Gerrard tegen het officiële videokanaal van LA Galaxy. "Hij heeft veel meegemaakt op de Europese velden, heeft meegedaan aan meerdere WK's en is gewoon een erg goede speler. Ik kijk ernaar uit om hem te ontmoeten en hem hier welkom te heten. Ik heb goede dingen over hem gehoord van Dirk Kuyt", aldus de oud-ploeggenoot van Kuyt bij Liverpool.

"Het is zeker dat hij een directe versterking is", benadrukt Gerrard, die precies weet wat De Jong zijn specialiteiten zijn. "Hij is één van de besten in wat hij doet, als controlerende middenvelder. Hij is één van de zwaarste tegenstanders waar ik ooit tegen gespeeld heb. Hij is defensief sterk, agressief en fysiek zit het ook goed. Hij kiest goed positie, voor een nummer tien is het zwaar om tegenover hem te staan. Hij heeft precies de dingen waar het afgelopen seizoen bij ons aan schortte. Nigel gaat het ons op deze vlakken goed helpen."

Gerrard maakte zelf afgelopen zomer de overstap van Liverpool naar LA Galaxy.