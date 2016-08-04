Anderlecht haalt Spanjaard Capel op bij Genoa

RSC Anderlecht heeft dit seizoen de beschikking over een zeer ervaren aanvaller. De Belgische topclub maakt donderdag melding van de komst van de 28-jarige , die jarenlang het tenue van Sevilla droeg maar nu wordt overgenomen van het Italiaanse Genoa.

Capel doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar wist daar niet door te breken in het eerste elftal. De buitenspeler ging daarna aan de slag bij Sevilla, waar hij jarenlang een vaste waarde was en tot 126 wedstrijden kwam. Het afgelopen seizoen kwam hij uit voor Genoa, maar die periode liep uit op een teleurstelling.

De Spanjaard gaat nu dus aan de slag in België, waar hij bij Anderlecht voor twee seizoenen heeft getekend.