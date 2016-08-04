Live voetbal

Anderlecht haalt Spanjaard Capel op bij Genoa

0 reacties
Remco
4 augustus 2016, 18:34

RSC Anderlecht heeft dit seizoen de beschikking over een zeer ervaren aanvaller. De Belgische topclub maakt donderdag melding van de komst van de 28-jarige Diego Capel, die jarenlang het tenue van Sevilla droeg maar nu wordt overgenomen van het Italiaanse Genoa.

Capel doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar wist daar niet door te breken in het eerste elftal. De buitenspeler ging daarna aan de slag bij Sevilla, waar hij jarenlang een vaste waarde was en tot 126 wedstrijden kwam. Het afgelopen seizoen kwam hij uit voor Genoa, maar die periode liep uit op een teleurstelling.

De Spanjaard gaat nu dus aan de slag in België, waar hij bij Anderlecht voor twee seizoenen heeft getekend.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vincent Janssen

Pijnlijk moment Vincent Janssen deert Antwerp niet: Oosting wint ook tweede competitieduel

  • ma 15 dec. 2025, 06:25
  • ma 15 dec. 2025, 06:25
Joseph Oosting met op de achtergrond het logo van Royal Antwerp FC

Heerlijk competitiedebuut Oosting bij Antwerp: Nederlanders belangrijk bij ruime zege op Genk

  • zo 7 dec. 2025, 20:46
  • zo 7 dec. 2025, 20:46
Mario Balotelli héél blij met ontslag Patrick Vieira: 'Karma is een bitch'

Mario Balotelli héél blij met ontslag Patrick Vieira: 'Karma is een bitch'

  • di 4 nov. 2025, 06:25
  • di 4 nov. 2025, 06:25
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Diego Capel

Diego Capel
Leeftijd: 37 jaar (16 feb. 1988)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2021/2022
Irodotos
11
0
2019/2020
Birkirkara
2
1
2018/2019
Extremadura
14
0
2016/2017
Anderlecht
15
1

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
2
Club Brugge
20
14
41
3
Sint-Truiden
20
7
39
4
Anderlecht
20
6
35
5
Mechelen
20
3
31
6
Standard
20
-5
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel