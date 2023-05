AZ nog één stap verwijderd van EL na Griekse zege

AZ moet nog één horde nemen om de groepsfase van de Europa League te bereiken. De Alkmaarders schakelden PAS Giannina uit dankzij een 1-2 zege in Griekenland. Dabney dos Santos en Derrick Luckassen maakten een vroege tegentreffer van Pedro Conde ongedaan. Na de tweede treffer kwam AZ geen moment meer in de problemen.

De Alkmaarders moest in Athene een 1-0 voorsprong verdedigen om plaatsing voor de laatste kwalificatieronde van de Europa League af te dwingen. Coach John van den Brom wilde dit doel bereiken met debutant Rens van Eijden, spelend met een gebroken neus, in de achterhoede. De gemaskerde aankoop van NEC speelde centraal in de defensie waardoor Luckassen als rechtsback mocht opdraven.

De Grieken hadden in de vorige ronde nog een 3-1 achterstand goedgemaakt tegen Odds BK en gingen in het Peristeri-stadion op zoek naar een nieuwe stunt. De ploeg van Giannis Petrakis mocht vanwege veiligheidsredenen niet in het eigen stadion aantreden en moest uitwijken naar het onderkomen van competitiegenoot Atromitos.

De meegereisde supporters van de 'thuisploeg' zorgden voor een goede sfeer in de openingsfase, maar zagen hun ploeg niet furieus op zoek gaan naar de openingstreffer. Giannina zakte net als in het heenduel ver in op eigen helft en liet AZ het spel maken. Een spaarzame counter zou dan voldoende moeten zijn om de opgelopen schade in Alkmaar te repareren.

De fout van de Uruguayaanse doelman speelde de Grieken in de kaart, een blok van acht man voor het eigen doel was eerder regel dan uitzondering. AZ had een half uur lang moeite met deze speelwijze en speelde in een te laag tempo om de muur te slechten. Het kwam de Alkmaarders erg goed uit dat de eerste goedlopende aanval wel een doelpunt opleverde. Luckassen stuurde Alireza Jahanbakhsh op rechts weg met een mooie steekpass, de Iraniër behield het overzicht en stelde Dabney dos Santos in staat om te scoren: 1-1.

De gelijkmaker was al een klap voor de Grieken, vijf minuten later volgde een mokerslag. Derick Luckassen was ditmaal de afmaker, Wout Weghorst de aangever. De rechtsback stoomde op over de flank en dook achter de laatste lijn op na het goed afleggen van de bal met de borst door Weghorst. Luckassen klopte doelman Alexandros Paschalakis met een droge knal in de korte hoek: 1-2.

Het meest verheugende moment van AZ na rust was het debuut van de 18-jarige middenvelder Guus Til die Van Overeem mocht vervangen. Til stond bijna nog aan de basis van een derde treffer, hij stelde Jahanbakhsh in staat om vanuit vrije positie een voorzet te geven maar Weghorst kwam net tekort om de derde treffer binnen te prikken.[photo,99680,left,]