Kramer: "Honderd procent dat ik beter ben dan vorig jaar"

kreeg donderdagavond weer eens zijn kans bij Feyenoord en was in de bekerwedstrijd tegen FC Oss (4-1 winst) meteen betrokken bij meerdere doelpunten. De spits heeft het even moeilijk met het feit dat hij amper aan spelen toekomt bij Rotterdam-Zuid, maar vindt zichzelf wel stukken beter dan vorig jaar.

Kramer was vorig seizoen basisspeler, maar moet dit seizoen Nicolai Jorgensen voor zich dulden in de hiërarchie. Dat komt volgens de spits niet omdat hij minder is dan vorig jaar. "Ik ben beter, scherper, fitter en sterker dan vorig jaar. Ik investeer in mezelf en ben me aan het ontwikkelen. Ik weet honderd procent zeker dat ik beter ben dan vorig jaar. Dan is het vervelend dat je even een pas op de plaats moet maken. Maar goed, het elftal staat goed en ik heb daarom weinig reden om te klagen", zegt de oud-speler van ADO Den Haag tegen FOX Sports.

"Je zit in een fase waarin je wat minder speelt en dan moet je in dit soort wedstrijden laten zien wat je kan", vervolgt Kramer. "Dat is niet altijd even makkelijk, maar ik heb het geprobeerd. Ik denk dat het wel redelijk ging, met twee assists en een goal. Het was een ongelofelijk lelijk doelpunt, maar hij telt wel. Ik heb het niet slecht gedaan, al kan het altijd beter", aldus de spits.

Feyenoord had het verrassend lastig met FC Oss. "We begonnen best goed. Als je dan één of twee goals maakt, dan zou het klaar zijn. Uit een communicatiefout achterin bij ons werd het echter 0-1 voor hun. Dat maakte het wat lastiger", stelt Kramer. "We kwamen er moeilijk doorheen. In de tweede helft gaven we iets meer gas en na de 2-1, die wel wat laat viel, was het wel gedaan."