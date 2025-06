Guardiola zag kansloze missie na rode kaart eigen doelman

Pep Guardiola had zich wat anders voorgesteld van zijn rentree in Camp Nou. Als hoofdtrainer van Manchester City ging hij woensdagavond in de Champions League genadeloos hard onderuit tegen FC Barcelona: 4-0. nam een hattrick voor zijn rekening.

In de tweede helft ontving City-doelman een rode kaart vanwege een handsbal. "Het is al moeilijk om tegen Barcelona te spelen, maar toen we met tien man kwamen te staan, was het voorbij." Guardiola nam het na afloop op voor zijn keeper. "Hij is natuurlijk teleurgesteld, maar zulke dingen maken deel uit van het spelletje. Hij weet dat hij de bal beter uit had kunnen schieten, maar probeerde het voetballend op te lossen. Voor mij blijft hij een van de beste doelmannen van de laatste tien jaar."

Het ging Manchester City aan het begin van het seizoen aardig voor de wind. De laatste tijd zit het wat tegen voor Guardiola en zijn mannen. "Sinds de wedstrijd tegen Celtic zit alles tegen: eigen doelpunten, gemiste strafschoppen. We moeten iets veranderen." Barça-trainer Luis Enrique was vooral lovend over Messi. "Hij was bij alle gevaarlijke momenten betrokken. Hij speelt soms alsof hij op een schoolplein is, of hij nou geblesseerd is geweest of niet. Zo is hij gewoon."