België ook tegen Estland zonder verdediger Kompany

België kan ook in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland, komende zondag, niet beschikken over Vincent Kompany. Moussa Dembélé geldt als een vraagteken voor het duel. Beide spelers waren afgelopen woensdag al absent in de vriendschappelijke interland tegen het Nederlands elftal (1-1).

"Vincent heeft nog niet kunnen trainen, maar blijft wel bij de groep", aldus bondscoach Roberto Martinez van België in gesprek met Sporza. Kompany viel in de warming-up voor het treffen met Oranje uit. "Vincent heeft wat last van zijn lies en ik ga hem niet kunnen gebruiken tegen Estland. Hij heeft nog niet kunnen trainen, maar blijft wel bij de groep. Hij wil deze kern helpen, maar we moeten hem de tijd geven om helemaal opnieuw fit te geraken."

Over Dembélé, die rust kreeg tegen het Nederlands elftal, zegt Martinez: "Moussa is dan weer erg onzeker. We zien wel of hij de training van zaterdag haalt."