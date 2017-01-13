Overzicht: de mooiste wedstrijden in het buitenland

Naast het feit dat de Eredivisie weer begint, staan er in het weekend ook genoeg interessante buitenlandse wedstrijden op het programma. FCUpdate.nl stelt, zoals op elke vrijdag, een lijstje met de mooiste duels uit het buitenland samen.
Zaterdag
13.30 uur: Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion
16.00 uur: Swansea City - Arsenal
18.30 uur: Leicester City - Chelsea
16.15 uur: FC Barcelona - Las Palmas
20.45 uur: Internazionale - Chievo Verona
Zondag
14.30 uur: Everton - Manchester City
15.00 uur: Udinese - AS Roma
17.00 uur: Stade Rennes - Paris Saint-Germain
17.00 uur: Manchester United - Liverpool
18.30 uur: Atlético Madrid - Real Betis
20.45 uur: Fiorentina - Juventus
20.45 uur: Sevilla - Real Madrid
21.00 uur: Olympique Marseille - AS Monaco
Maandag
20.45 uur: Torino - AC Milan