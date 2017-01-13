Overzicht: de mooiste wedstrijden in het buitenland

Naast het feit dat de Eredivisie weer begint, staan er in het weekend ook genoeg interessante buitenlandse wedstrijden op het programma. FCUpdate.nl stelt, zoals op elke vrijdag, een lijstje met de mooiste duels uit het buitenland samen.

Zaterdag

13.30 uur: Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion

16.00 uur: Swansea City - Arsenal

18.30 uur: Leicester City - Chelsea

16.15 uur: FC Barcelona - Las Palmas

20.45 uur: Internazionale - Chievo Verona

Zondag

14.30 uur: Everton - Manchester City

15.00 uur: Udinese - AS Roma

17.00 uur: Stade Rennes - Paris Saint-Germain

17.00 uur: Manchester United - Liverpool

18.30 uur: Atlético Madrid - Real Betis

20.45 uur: Fiorentina - Juventus

20.45 uur: Sevilla - Real Madrid

21.00 uur: Olympique Marseille - AS Monaco

Maandag

20.45 uur: Torino - AC Milan