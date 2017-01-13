Live voetbal

Overzicht: de mooiste wedstrijden in het buitenland

Overzicht: de mooiste wedstrijden in het buitenland
Foto: © ProShots
0 reacties
Lisanne
13 januari 2017, 16:34

Naast het feit dat de Eredivisie weer begint, staan er in het weekend ook genoeg interessante buitenlandse wedstrijden op het programma. FCUpdate.nl stelt, zoals op elke vrijdag, een lijstje met de mooiste duels uit het buitenland samen.

Zaterdag

13.30 uur: Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion

16.00 uur: Swansea City - Arsenal

18.30 uur: Leicester City - Chelsea

16.15 uur: FC Barcelona - Las Palmas

20.45 uur: Internazionale - Chievo Verona

Zondag

14.30 uur: Everton - Manchester City

15.00 uur: Udinese - AS Roma

17.00 uur: Stade Rennes - Paris Saint-Germain

17.00 uur: Manchester United - Liverpool

18.30 uur: Atlético Madrid - Real Betis

20.45 uur: Fiorentina - Juventus

20.45 uur: Sevilla - Real Madrid

21.00 uur: Olympique Marseille - AS Monaco

Maandag

20.45 uur: Torino - AC Milan

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Real Betis-aanvaller Antony

Antony schiet bal vol op liggende tegenstander en slaat wild met zijn armen om zich heen

  • ma 6 oktober, 14:56
  • 6 okt. 14:56
Jorrel Hato in het shirt van Chelsea

Jorrel Hato ligt onder vuur bij Chelsea-fans na bizarre actie

  • zo 5 oktober, 15:59
  • 5 okt. 15:59
Brian Brobbey

Engelse media uiten kritiek op Brobbey na duel met Manchester United

  • zo 5 oktober, 15:13
  • 5 okt. 15:13
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Everton - Man City

Everton
4 - 0
Manchester City
Gespeeld op 15 jan. 2017
Competitie: Premier League
Seizoen: 2016/2017

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Napoli
6
6
15
2
Roma
6
5
15
3
Milan
6
6
13
4
Inter
6
9
12
5
Juventus
6
4
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel