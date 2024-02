Excelsior benadrukt: "Doorverkopen kaarten verboden"

Excelsior heeft er deze weken een dagtaak aan om het thuisduel met Feyenoord van zondag 7 mei in goede banen te leiden. De Kralingers willen erop toezien dat er niet te veel kaarten via bepaalde voor torenhoge prijzen verkocht worden, al lijkt dit een niet te realiseren missie. Omdat Feyenoord kampioen kan worden op Woudestein, is er sprake van een stormloop op kaarten.

"Gezien de ontwikkelingen op de ranglijst is er veel belangstelling voor de laatste thuiswedstrijd van Excelsior Rotterdam op 7 mei tegen Feyenoord. Alle kaarten voor deze stadsderby zijn verkocht, maar er is nog steeds veel vraag naar tickets. Het heeft echter geen zin om de administratie van Excelsior te bellen of te mailen, wij hebben echt geen kaarten meer!", zo klinkt het op het digitale thuis van Excelsior.

"Op verschillende websites, waaronder Marktplaats, worden kaarten gevraagd en aangeboden. Wij willen iedereen die tickets voor de stadsderby heeft gekocht erop wijzen dat het doorverkopen van (seizoen)kaarten, met name tegen een hoger bedrag, verboden is. Door handelen in strijd met dit verbod, vervalt de geldigheid van deze toegangsbewijzen. Wij raden iedereen dringend af – ondanks het feit dat wij geen kaarten meer verkopen – om via andere kanalen dan de club tickets voor onze wedstrijden te kopen!", maakt Excelsior duidelijk. De Kralingers waarschuwen dat er een stadionverbod kan staan op het doorverkopen van tickets.

Afgelopen zondag zaten er bij Vitesse-Feyenoord (0-2) onwijs veel Rotterdamse fans in de thuisvakken, waarop de Arnhemse gastheer haar excuses aanbood richting de fans.

Lees ook: 'Enorme bedragen voor tickets voor Excelsior-Feyenoord'