Sánchez was zondag wel aanwezig bij hersteltraining Ajax

Kasper
13 augustus 2017, 19:25

Hij is waarschijnlijk de meest besproken speler tijdens de eerste speelronde van het Eredivisie-seizoen 2017/18 en dat zonder ook maar bij de selectie te zitten. Davinson Sánchez meldde zich zondag echter wel gewoon op de hersteltraining van Ajax.

Een paar dagen geleden kwam het bericht in de media dat Tottenham Hotspur de verdediger wil overnemen en daar volgens De Telegraaf maar liefst veertig miljoen euro voor overheeft. Toen het nieuws naarbuiten kwam dat de Amsterdammers niet mee willen werken aan een transfer, meldde de Colombiaan zich bij trainer Marcel Keizer. "Hij was niet gemotiveerd", zo onthulde Keizer, al speelde ook het kunstgras bij Heracles Almelo een rol in het niet selecteren van Sánchez. 

Ajax nam Sánchez afgelopen zomer over van Atlético Nacional voor een bedrag van vijf miljoen euro. Sindsdien speelde hij 47 duels in het eerste, waarin hij als verdediger zijnde tot het heel respectabele aantal van zeven doelpunten kwam.

Davinson Sánchez

Davinson Sánchez
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 29 jaar (12 jun. 1996)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Galatasaray
31
3
2023/2024
Galatasaray
23
2
2023/2024
Tottenham
1
0
2022/2023
Tottenham
18
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

