Sánchez was zondag wel aanwezig bij hersteltraining Ajax

Hij is waarschijnlijk de meest besproken speler tijdens de eerste speelronde van het Eredivisie-seizoen 2017/18 en dat zonder ook maar bij de selectie te zitten. meldde zich zondag echter wel gewoon op de hersteltraining van Ajax.

Een paar dagen geleden kwam het bericht in de media dat Tottenham Hotspur de verdediger wil overnemen en daar volgens De Telegraaf maar liefst veertig miljoen euro voor overheeft. Toen het nieuws naarbuiten kwam dat de Amsterdammers niet mee willen werken aan een transfer, meldde de Colombiaan zich bij trainer Marcel Keizer. "Hij was niet gemotiveerd", zo onthulde Keizer, al speelde ook het kunstgras bij Heracles Almelo een rol in het niet selecteren van Sánchez.

Ajax nam Sánchez afgelopen zomer over van Atlético Nacional voor een bedrag van vijf miljoen euro. Sindsdien speelde hij 47 duels in het eerste, waarin hij als verdediger zijnde tot het heel respectabele aantal van zeven doelpunten kwam.