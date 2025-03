Rotterdams café gebruikt ArenA-stoeltjes op het toilet

Een opmerkelijk bericht uit Rotterdam. Café Sijf heeft een merkwaardige manier gevonden om de toiletten van een upgrade te voorzien. Het café heeft stoeltjes uit de Amsterdam ArenA op de kop getikt en wil die gaan gebruiken als toiletbrillen.

Eigenaar Herman Hell denkt dat de Feyenoord-fans in Rotterdam maar wat graag hun behoefte doen op een Ajax-bril. Hij zoekt nu nog iemand die de stoeltjes om kan bouwen tot toiletbrillen. "Het liefst een goede ambachtelijke toiletbrilbouwer. Als die ons kan helpen, kunnen we ze installeren. Als ze zich op het toilet bevinden, weet ik zeker dat Rotterdammers erop willen zitten", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Ze zochten een tweede leven voor die stoelen. Bij het terras vonden we ze niet helemaal passen, dus het gaat toch het toilet worden.''

Afgelopen zomer begon Ajax met het plaatsen van nieuwe stoeltjes in het stadion, waardoor de oude stoeltjes overbodig waren. Hell sloeg toen toe, zegt hij. "Ze zochten een tweede leven voor die stoelen. Bij het terras vonden we ze niet helemaal passen, dus het gaat toch het toilet worden.''