Ziyech zelfkritisch: "Schandalig hoe ik die penalty neem"

heeft na de uitschakeling in de KNVB Beker de hand in eigen boezem gestoken. De middenvelder ging woensdag met Ajax na strafschoppen ten onder bij zijn oude club FC Twente en daar baalt hij flink van.

Na 120 minuten stond er een 1-1 stand op het bord, waardoor strafschop uitkomst moesten bieden. Twente bleek daar beter in dan Ajax, omdat onder meer Ziyech faalde van elf meter. De middenvelder schoot hoog over. "Het is schandalig hoe ik die penalty neem", zegt hij tegen FOX Sports. "Ik schoot hem met veel risico. Dat verwijt ik mezelf zeker. Ik verwijt mezelf ook dat wij door mij niet door zijn."

Aanvoerder Joël Veltman baalt eveneens van de uitschakeling in het bekertoernooi. "We kunnen dit op iedereen afreageren, maar uiteindelijk deden we het als team helemaal verkeerd", zegt hij tegen hetzelfde medium. "Je komt op 0-1, zij loeren op de counter. Pas in de 75e minuut gingen ze een beetje druk zetten. Dan lopen wij niet meer alle gaten dicht en krijgen ze wat ruimte om te schieten. Wij kregen de grootste kans, dan moet je zo'n wedstrijd killen. Dat doe je niet, dan scoren zij in de laatste minuut. Je merkte dat FC Twente voor de penalty's wilde gaan. En dan verlies je. Je kunt nu wel gaan wijzen, maar je verliest hier als team."

