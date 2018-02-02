Van Bronckhorst content: "Je ziet dat het team stappen maakt"

In de competitie gaat het Feyenoord absoluut niet voor de wind, maar in de beker is de regerend kampioen uitstekend bezig. Woensdag werd ten koste van PSV de halve finale van de KNVB Beker bereikt. Trainer Giovanni van Bronckhorst stelt in aanloop naar de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo vast dat zijn team steeds beter gaat spelen.

De winstpartij op PSV geeft een enorme boost, weet de oefenmeester. "We willen nog verder stijgen en de wedstrijd van komende zondag is een volgende stap", vertelt hij op de clubwebsite. Hij weigert echter om de uitwedstrijd tegen VVV te licht op te nemen. Feyenoord verloor in het verleden al negen keer in Venlo. "VVV is geen gemakkelijke horde. Maar elke wedstrijd is weer een nieuwe wedstrijd. Natuurlijk zeggen statistieken iets, maar niet alles."

Aan de cijfers van dit seizoen hecht de trainer meer waarde. "Als je ziet dat we van die laatste elf wedstrijden er maar eentje hebben verloren, zie je dat het team stappen maakt", vindt de trainer van de huidige nummer vier van de Eredivisie.

Bij Feyenoord zijn Sam Larsson en Bart Nieuwkoop vanwege lichte blessures twijfelgevallen. Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zijn weer fit, maar kunnen nog niet in de basis starten.