Vloet de zondebok bij NAC: "De supporter heeft gelijk"

is niet populair bij de fanatieke fans van NAC Breda en dat vindt Stijn Vreven niet prettig. De Belgische hoofdtrainer begrijpt de onvrede bij de supporters en beseft dat de speelstijl van de aanvallende middenvelder niet past bij de aanhang.

Onlangs klonk er gejuich in het Rat Verlegh Stadion toen Vloet gewisseld werd. "Ik vind dat niet leuk voor hem", zegt Vreven tegen BN De Stem. "Maar de supporter heeft altijd gelijk. Supporters mogen reageren zoals zij willen. Als zij niet tevreden zijn, over welk aspect dan ook, is het hun goed recht dat te laten blijken. Daar heb ik geen problemen mee."

De speelstijl van Vloet slaat niet aan bij de fans, merkt Vreven. "Rai heeft een manier van spelen die minder aantrekkelijk is dan andere spelers. Een statistiek die niemand zal weten, is dat Rai de meest aanvallende acties en de meeste schoten op doel heeft van alle NAC-spelers. Of dat valt niet op of Rai mist iets om in de harten van onze supporters te worden gesloten."

Vreven merkt dat Vloet hard werkt, maar dat het weinig oplevert. "Rai zit elke wedstrijd in de top drie van spelers met de meest gelopen meters. Terwijl ook ik soms denk: 'Wat heb je nu eigenlijk gedaan?' De perceptie en wat hij werkelijk doet, is blijkbaar niet in balans. Dan heeft dat toch met zijn attitude en lichaamshouding te maken. Hij moet beseffen dat hij een gemakzuchtige of nonchalante uitstraling heeft. Het heeft denk ik te maken met 'passioneel overkomen', erg belangrijk hier."