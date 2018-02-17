Vreven baalt: "We konden het AZ niet lastig maken"

NAC Breda verloor zaterdagavond in eigen huis met 1-3 van AZ. Stijn Vreven stelde na afloop dat NAC er nauwelijks in slaagde om het de Alkmaarders moeilijk te maken. De trainer denkt dat met een andere instelling er meer in had gezeten voor zijn ploeg.

''Ik denk dat AZ hier verdiend heeft gewonnen vanavond. Zij waren in balbezit heel dominant en daar hadden wij het lastig mee", begint Vreven op de website van NAC. "Over het eerste kwartier ben ik erg tevreden, maar we konden het niet vasthouden. Met meer hoop en geloof had er misschien meer ingezeten. Je krijgt kort na rust helaas twee ongelukkige goals tegen waardoor de wedstrijd beslist lijkt. AZ is misschien wel de meest dominante ploeg van de Eredivisie en met ons spel van vanavond konden wij het hen niet lastig maken."

Vreven stelde dat NAC iets te snel opgaf na de tegentreffers. "Zolang wij resultaat ruiken zijn wij een leuke ploeg. Maar wanneer we zoals vanavond 0-2 achter staan zakt de moed weg en daar ben ik ontevreden over. Pas bij de 1-3 komt er weer geloof. Wij mogen nooit opgeven, en moeten elke wedstrijd in de competitie tot het gaatje gaan. Vrijdag hebben we weer een zeer belangrijke wedstrijd in Groningen waar het anders zal moeten dan vandaag."