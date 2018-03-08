NEC bepaalt strafschopnemer op basis van de trainingen

8 maart 2018, 12:46   Bijgewerkt: 12:54
Nathan Sprey | Redacteur

Vier van de laatste negen strafschoppen bij NEC gingen mis, zo ook afgelopen week tegen RKC Waalwijk. Steeven Langil volgde het voorbeeld van Arnaut Groeneveld en Sven Braken die beiden al een keer miste in de Jupiler League. Eerder gingen ook Mohamed Rayhi en Anass Achahbar al een keer achter de bal staan, zij scoorden wel.

"We trainen er elke donderdag op", vertelt trainer Pepijn Lijnders tegenover De Gelderlander. In overleg wordt de nemer voor de komende wedstrijd aangewezen. "De spelers en trainers beslissen samen wie het beste gevoel heeft." Tegen FC Volendam hoeft NEC qua doelman op het eerste gezicht niet heel erg te vrezen. Alle pogingen tegen Hobie Verhulst waren dit seizoen raak.

