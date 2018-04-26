Griezmann blij: "Jan Oblak is de beste keeper ter wereld"

hielp Atlético Madrid donderdag tegen Arsenal (1-1) aan de belangrijke uitgoal, maar hij geeft de credits voor het gelijkspel aan keeper . De Fransman vond dat de keeper weer van grote waarde was voor de Madrilenen.

Al snel kwam Atlético met tien man te staan, maar toch sleepte de ploeg ondanks een kansenregen voor Arsenal een goed resultaat uit het vuur. "Het was een gek begin van de wedstrijd, maar nu wacht ons een mooie thuiswedstrijd." Griezmann maakte de late gelijkmaker en dat was tegen de verhouding in. "Zo spelen wij. We verdedigen met de hele ploeg en werken allemaal aan hetzelfde doel. Wij weten precies hoe we de fouten van de tegenstander moeten afstraffen."

Griezmann zag dat keeper Oblak zijn ploeg meerdere malen op de been hield. "Jan is de beste keeper ter wereld en dat zeg ik niet omdat hij mijn ploeggenoot is. Hij heeft ons al zo vaak aan een goed resultaat geholpen."