Buitenland: Benfica wint topper, eerste nederlaag Club Brugge

Benfica is na speelronde zeven de nieuwe koploper van de Portugese competitie. De club uit Lissabon boekte zondagavond een 1-0 zege op directe concurrent FC Porto. In België ging het Club Brugge van Stefano Denswil, Ruud Vormer en Danjuma voor de eerste keer dit seizoen onderuit in competitieverband.

Benfica - FC Porto 1-0

Benfica, tegenstander van Ajax in de Champions League, heeft een goede week achter de rug. Na een 2-3 zege bij AEK Athene in het miljardenbal won het team van trainer Rui Vitória zondag ook van FC Porto. Goudhaantje werd Haris Seferovic, die op aangeven van Pizzi de enige goal van de wedstrijd maakte. In de slotfase kreeg Christian Lema nog een rode kaart, maar dat kon Benfica niet deren.

Standard Luik - Club Brugge 3-1

Club Brugge is tegen de eerste competitienederlaag aangelopen. De Belgische topclub, die midweeks nog met 3-1 verloor van Atlético Madrid, ging op bezoek bij Standard Luik wederom met 3-1 onderuit. Mehdi Carcela-González, Renaud Emond en Razvan Marin maakten de doelpunten voor de thuisploeg. De goal van Club Brugge werd gemaakt door Christian Luyindama Nekadio, een speler van Standard. Denswil, Vormer en Danjuma startten in de basis en maakten - op Vormer na - de wedstrijd vol.