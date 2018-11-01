De Jong in tranen: weken langs de kant met hamstringblessure

1 november 2018, 10:30
Nathan Sprey | Redacteur

Siem de Jong staat voorlopig langs de kant bij Sydney FC. De Ajacied, die momenteel verhuurd wordt aan de Australische topclub, viel afgelopen weekend uit met een hamstringblessure en ligt in elk geval de komende maand uit de roulatie. Dat meldt de club op de officiële kanalen.

De Jong zal namelijk zo'n zes weken uit de roulatie zijn, is de verwachting. De middenvelder annex aanvaller viel twintig minuten voor tijd in tegen Western Sydney Wanderers. Hij werd in eerste instantie juist nog gespaard, omdat hij al met wat hamstringklachten kampte. Vlak voor tijd moest hij alsnog geblesseerd naar de kant.

De huurling was zichtbaar emotioneel na zijn nieuwe fysieke tegenslag, zeker niet de eerste van de afgelopen jaren. Ajax heeft hem voor het hele seizoen verhuurd aan de Australische club, met wie hij na twee duels aan kop staat met vier punten.

Siem de Jong

Siem de Jong
Leeftijd: 37 jaar (28 jan. 1989)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2022/2023
De Graafschap
26
5
2021/2022
Heerenveen
27
0
2020/2021
Heerenveen
19
4
2020
Cincinnati
16
0

