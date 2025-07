Sparta hoopt extra op Duarte door personele problemen

Sparta Rotterdam kent in aanloop naar het belangrijke treffen met NEC in de Eerste Divisie personele problemen. Door het groot aantal uitgevlogen internationals en een paar geblesseerden, kan trainer Henk Fraser amper over genoeg spelers beschikken. "De elf halen we net. Althans, als je het over de A-selectie hebt", vertelt de lichtgeblesseerde verdediger . Wel hopen ze op Het Kasteel op de inzetbaarheid van Deroy Duarte, die momenteel bij Jong Oranje is.

Door alle afzeggingen moest er worden geïmproviseerd op de training. "Donderdag, tijdens het partijspel, deden ook wat jongens van de Onder 12 mee. Maar ik verwacht niet dat zij worden ingezet in Nijmegen", aldus Vriends, die denkt zelf niet tijdig fit te zijn voor het duel, tegenover het Algemeen Dagblad. "Dat is ook bizar. Een uitwedstrijd in Nijmegen is normaal al lastig, nu helemaal. Maar goed, we hebben ons bij Sparta voorgenomen niet meer te klagen over al die internationals die uitvliegen.''

Een van hen is Duarte die werd opgeroepen voor Jong Oranje. Op Het Kasteel hopen ze dat hij fit genoeg terugkeert om niet alleen vrijdagavond met Jong Oranje te kunnen spelen, maar ook zondagmiddag bij Sparta Rotterdam. Jong Oranje speelt namelijk slechts één interland en ook nog eens vriendschappelijk tegen Duitsland.

Anders dan voor optredens voor de jongere jeugdteams bij Oranje, zijn ze ditmaal wel blij met de oproep. "Jong Oranje, dat is voor Deroy schitterend. Wij kunnen alleen maar hopen dat hij fysiek goed terugkeert. Dat zal natuurlijk ook afhankelijk zijn van de minuten die hij krijgt van bondscoach Erwin van de Looi", aldus Henk van Stee tegenover De Telegraaf.

